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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
23:52  26 января 2018 1

Площадь пожара на Новомосковском рынке выросла в четыре раза. ФОТО, ВИДЕО

Тушение осложнили конструктивные особенности павильонов, их загрузка товаром и низкое давление в водопроводеФото: Владимир Жабриков

По последним данным, площадь возгорания на Новомосковском рынке в Екатеринбурге составила порядка 600 квадратных метров. Осложняют тушение пожара большая горючая загрузка и конструктивные особенности горящего рынка.

Пока, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 19 единиц спецтехники и 63 человека личного состава. «На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Тушение пожара осложняется низким давлением в водопроводной сети, в связи с чем к месту пожара направлена дополнительная пожарная техника. Люди, находящиеся в павильоне, до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в пресс-службе ведомства. О локализации возгорания пока не сообщалось

Напомним, пожар на Новомосковском рынке, расположенном на улице Металлургов, начался вечером в пятницу, 26 января. Сообщение о возгорании поступило в 19:10. Как ранее писало «URA.RU», изначально площадь пожара оценивалась в 150 кв. м.

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Фото: Владимир Жабриков

Евгений Александров
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