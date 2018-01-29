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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:45  29 января 2018 0

«Храм коррупции». Уральцы поиздевались над названием для новой ледовой арены за 250 миллионов. ФОТО

Уральцы смеются над внешним видом сооруженияФото: соцсети

Жители Каменска-Уральского предложили несколько шуточных названий для новой ледовой арены, на постройку которой ушло 250 миллионов рублей. Темами для шуток стали внешний вид спортивного объекта и долгое строительство сооружения.

Конкурс на самое остроумное название спорткомплекса провели подписчики паблика «Подслушано Каменск-Уральский». Большего всего лайков собрала фотография арены с огромной надписью «Магнит» на фасаде — автор явно шутил над схожестью цветов (красный и белый) спортобъекта и торговой сети. Второй место по популярности заняло название «Храм коррупции» от горожанки Гали Микус. Арена «Красное и белое», с отсылкой к другому известному ретейлеру, заняла третье место по лайкам. Среди других оригинальных вариантов такие названия, как «Зенит-арена 2.0», якобы популярное среди местных чиновников «Ледышка» и милое сердцу горожан «Коровник».

Новая арена в городе, по заявлению местных властей, будет сдана в феврале 2018 года. Ранее горожане раскритиковали внешний вид сооружения. Построенный объект сильно отличается от первоначальных эскизов, на что каменцы и обратили внимание. В беседе с «URA.RU» глава города Алексей Шмыков рассказал, что стройка по первоначальному плану обошлась бы в два раза дороже.

Данил Бардин
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