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19 января 2018
18 января 2018
14:51  19 января 2018 7

«Какой-то коровник!» Уральцы раскритиковали новую ледовую арену за 250 миллионов. ФОТО

Спортивный комплекс разочаровал уральцевФото: соцсети

Жители Каменска-Уральского раскритиковали новую ледовую арену, чья стоимость составила около 250 миллионов рублей. Горожанам не нравится внешний вид сооружения, который сильной отличается от первоначальных эскизов.

«У меня гараж красивее выглядит», — пошутил Сергей Кабанов. «Получился коровник какой-то», — считает Олеся Засыпкина. «Первый проект Ледового дворца был очень хороший. А вот второй даже не смотрится, и назвать его Ледовым дворцом нельзя. Сарай ледовый», — пишет Александр Никулин.

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков в беседе с «URA.RU» отметил, что первоначальный проект обошелся бы в гораздо большую сумму.

«Есть простой пример про „Москвич“ и „Мерседес“. И то, и другое — машины, но они отличаются. Тот проект задумывался при поддержке ТМК и стоил более 400 миллионов. А с учетом инфляции вышли бы и все 500 миллионов. Что касается критики — каждый имеет свое мнение. Задачи построить арену как у „Автомобилиста“ не было. Наш комплекс получился ничуть не хуже, чем аналогичные объекты в Асбесте, Серове, малые арены в Екатеринбурге», — отметил мэр. Окончательная сдача ледовой арены запланирована на февраль 2018 года.

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Первоначальный эскиз проекта Фото: соцсети

Данил Бардин
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