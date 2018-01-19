Жители Каменска-Уральского раскритиковали новую ледовую арену, чья стоимость составила около 250 миллионов рублей. Горожанам не нравится внешний вид сооружения, который сильной отличается от первоначальных эскизов.
«У меня гараж красивее выглядит», — пошутил Сергей Кабанов. «Получился коровник какой-то», — считает Олеся Засыпкина. «Первый проект Ледового дворца был очень хороший. А вот второй даже не смотрится, и назвать его Ледовым дворцом нельзя. Сарай ледовый», — пишет Александр Никулин.
Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков в беседе с «URA.RU» отметил, что первоначальный проект обошелся бы в гораздо большую сумму.
«Есть простой пример про „Москвич“ и „Мерседес“. И то, и другое — машины, но они отличаются. Тот проект задумывался при поддержке ТМК и стоил более 400 миллионов. А с учетом инфляции вышли бы и все 500 миллионов. Что касается критики — каждый имеет свое мнение. Задачи построить арену как у „Автомобилиста“ не было. Наш комплекс получился ничуть не хуже, чем аналогичные объекты в Асбесте, Серове, малые арены в Екатеринбурге», — отметил мэр. Окончательная сдача ледовой арены запланирована на февраль 2018 года.