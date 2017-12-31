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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:40  31 декабря 2017 1

Путин ужесточил наказание «телефонным террористам»

Эвакуация
Волна лжеминирований захлестнула российские городаФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 31 декабря.

Поправками в статью 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») предусматривается, что за ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. К подобным объектам относятся больницы, школы и вузы, детсады, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, пассажирским транспортом, спортивно-оздоровительные учреждения, а также банки, оговаривается в документе. Там же отмечается, что под крупным ущербом понимается сумма свыше миллиона рублей.

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». За них злоумышленники могут получить до 6-8 лет лишения свободы.

Если в результате лже-сообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия, «телефонным террористам» будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. Ранее верхний предел по статье 207 предполагал тюремные сроки до пяти лет, уточняет ТАСС.

В предновогодние дни многие города вновь захлестнула волна ложных сообщений о минировании зданий. В Екатеринбурге 31 декабря были задержаны двое злоумышленников, из-за которых эвакуировали жилой дом и метро.

Татьяна Жаткина
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