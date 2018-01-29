Пермяка, зарезавшего в баре помощника экс-мэра, отдали под суд

В Чайковском завершено расследование убийства Дениса Гармаша, помощника бывшего главы города. Следователи убедились, что киллером был пьяный драчун в баре, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Как установили следователи, в ночь с 7 на 8 ноября 2017 года в баре «Диалог» города Чайковский 31-летний обвиняемый, будучи пьяным, познакомился с Гармашом, спровоцировал ссору. После этого злоумышленник сходил к себе домой, вооружился тремя ножами, вернулся к увеселительному заведению, где на улице подошел к потерпевшему и нанес ему двумя ножами не менее четырех ударов по туловищу. От травм мужчина скончался на месте. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело, об этом ранее писало «URA.RU». Жертва пьяной поножовщины Денис Гармаш некоторое время являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива.
Расследование дела продолжалось три месяца. Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы направлены в суд, пояснили в СУ СКР по Пермскому краю, пишет chaiknews.