23:04 29 января 2018 0

По их словам, приехавшие на озеро казаки — не настоящие, а их атаман лишен сана священника Скриншот: с канала D3UCE PRODUCTION на YouTube

В Сети появилось видеообращение казаков, которые осудили действия своих товарищей по братству — казаков из станицы Горный Щит — за конфликт между автогонщиками и казаками, произошедший в прошлые выходные на озере Балтым. С такой оценкой случившегося инцидента выступил представитель верховного командования «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» на Урале (сокращенно СКВРЗ — одно из крупнейших казачьих объединений в России) Юрий Измоденов — его комментарий размещен на канале D3UCE PRODUCTION в YouTube.

«Мы даем негативную оценку тому, что произошло, — заявил пожилой казак. — Это событие должно было быть подготовлено совместно с правоохранительными органами. Больше это ложится на министерство природы, ну, а казаки, приехав сюда вооруженные, с ножами и лопатками, совершили неправомерные действия. Надо было решать, наверное, более мирным путем». Теперь, по его мнению, с этим должны разбираться правоохранители.

Судя по видео, пожилой казак — полностью на стороне автогонщиков: вместе с ним в кадре — руководитель автогонок на льду Балтыма Максим Ченцов. «Под опасностью оказались жизнь и здоровье граждан, когда здесь, на базе отдыха, где отдыхают семьи, появилась когда группа лиц в балаклавах и с полу-оружием, — говорит Ченков. — Для общества все казаки равны, и сейчас пошел негатив на все казачество. Но на тех казаков, которых знаю я, я никогда бы не подумал, что они пойдут на какие-то заказные акции».

Казак Измоденов подтвердил, что горнощитские казаки действительно подписывали договор о сотрудничестве с областным министерством природных ресурсов, когда были в составе Оренбургского войска. Сегодня, по словам представителя СКВРЗ, хутор Горный Щит выведен из официальных казачьих формирований.

«Это подразделение так называемого юртового (районного) общества, которое не входит на сегодняшний день ни в Оренбургское войско, ни в СКВРЗ, ни в какую-либо другую структуру, — заявил Юрий Измоденов.

— Руководитель данного юрта находился в пятом отделе Оренбургского войска, но оттуда был выведен. Он был священником в Горном Щиту, но, насколько мне известно, в РПЦ решается вопрос о лишении его сана».

Атаман хутора Горный Щит Олег Сененко: «На каждое слово у меня есть документ!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Атаман хутора Горный Щит Олег Сененко признался «URA.RU», что уже посмотрел это видео, и теперь готовит «ответку», которую опубликует в ближайшее время. Суть своих аргументов они изложил корреспонденту агентства. «Измоденов — известный человек, который занимается расколами в казачестве, — заявил священник. — Измоденов не атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья: здесь, на Урале, СКВРЗ возглавляет казачий генерал Андропов — он был вместе с нами на Балтыме, и занимает ту же позицию, что и мы».

По словам Сененко, его хутор входит в реестр казаков Оренбургского казачьего войскового общества (ОКВО) и действительно заключал два года назад соглашение с региональным Министерством природных ресурсов. «Мы несем государственную службу, наша задача — охрана инспекторов, — пояснил атаман. — Что на нас накинулись, я понять не могу! Да, у нас действительно была лопатка — чтобы машину от снега отгребать. Мы же нигде провокацию не создали. Вы посмотрите, сколько раз нас цепляли, сколько провоцировали — камеру на плечо положило, казак ее отодвинул. А они бегали потом кричали, что им камеру побили».

Ответил горнощитский атаман и по поводу своего церковного статуса.

«То, что меня лишили сана — это вранье, — заявил Сененко. — Я в этом году был выведен за штат в связи с проблемами по здоровью. Я не хочу, чтобы и владыку тоже клевали.

Сана лишают, если ты нарушил канонические правила и не исповедуешь символ веры. Я 20 лет был в священном сане, 18 лет — настоятелем храма, и если кто-то скажет, что я не исповедую символ веры — это обман».

Высказался Сененко и по поводу своего оппонента Измоденова, осудившего его действия. «Ощущение такое, что ему, старичку, пообещали, что он будет что-то охранять, — предположил казак-священник. — Я его понимаю: ему же тоже кушать что-то надо! Но он меня видел один раз в жизни (однажды я присутствовал у них на кругу). Судить с чьих-то слов обо мне — это некорректно, некрасиво и недостойно казака».

Ранее «URA.RU» сообщало о конфликте, который произошел в воскресенье, 21 января, между автогонщиками, приехавшими на соревнования на ледовой трассе на озере Балтым, и сотрудниками министерства природных ресурсов Свердловской области в сопровождении казаков хутора Горный щит. Чиновники утверждали, что автогонки на льду озера незаконны и нарушают экологию (у организаторов гонок, по их словам, есть разрешение, выданное самим же министерством несколько лет назад). В ходе конфликта один из казаков — походный атаман горнощитского хутора Олег Богуневич (позывной Докут) — по версии гонщиков, ударил кулаком одному из операторов по камере (по версии казаков — отвел камеру в сторону). Пострадавший заявил, что готов подать заявление в полицию.