{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 января 2018
Главные новости Свердловской области
23:04  29 января 2018 0

Уральские казаки осудили своих собратьев за разгон автогонок на Балтыме. ВИДЕО

По их словам, приехавшие на озеро казаки — не настоящие, а их атаман лишен сана священникаСкриншот: с канала D3UCE PRODUCTION на YouTube

В Сети появилось видеообращение казаков, которые осудили действия своих товарищей по братству — казаков из станицы Горный Щит — за конфликт между автогонщиками и казаками, произошедший в прошлые выходные на озере Балтым. С такой оценкой случившегося инцидента выступил представитель верховного командования «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» на Урале (сокращенно СКВРЗ — одно из крупнейших казачьих объединений в России) Юрий Измоденов — его комментарий размещен на канале D3UCE PRODUCTION в YouTube.

«Мы даем негативную оценку тому, что произошло, — заявил пожилой казак. — Это событие должно было быть подготовлено совместно с правоохранительными органами. Больше это ложится на министерство природы, ну, а казаки, приехав сюда вооруженные, с ножами и лопатками, совершили неправомерные действия. Надо было решать, наверное, более мирным путем». Теперь, по его мнению, с этим должны разбираться правоохранители.

Судя по видео, пожилой казак — полностью на стороне автогонщиков: вместе с ним в кадре — руководитель автогонок на льду Балтыма Максим Ченцов. «Под опасностью оказались жизнь и здоровье граждан, когда здесь, на базе отдыха, где отдыхают семьи, появилась когда группа лиц в балаклавах и с полу-оружием, — говорит Ченков. — Для общества все казаки равны, и сейчас пошел негатив на все казачество. Но на тех казаков, которых знаю я, я никогда бы не подумал, что они пойдут на какие-то заказные акции».

Казак Измоденов подтвердил, что горнощитские казаки действительно подписывали договор о сотрудничестве с областным министерством природных ресурсов, когда были в составе Оренбургского войска. Сегодня, по словам представителя СКВРЗ, хутор Горный Щит выведен из официальных казачьих формирований.

«Это подразделение так называемого юртового (районного) общества, которое не входит на сегодняшний день ни в Оренбургское войско, ни в СКВРЗ, ни в какую-либо другую структуру, — заявил Юрий Измоденов.

— Руководитель данного юрта находился в пятом отделе Оренбургского войска, но оттуда был выведен. Он был священником в Горном Щиту, но, насколько мне известно, в РПЦ решается вопрос о лишении его сана».

Казаки препятствуют работе ледодрома на базе отдыха "Лесная сказка". Свердловская область, Верхняя Пышма, казаки, ледовый автодром, база отдыха лесная сказка, сененко олег
Атаман хутора Горный Щит Олег Сененко: «На каждое слово у меня есть документ!»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Атаман хутора Горный Щит Олег Сененко признался «URA.RU», что уже посмотрел это видео, и теперь готовит «ответку», которую опубликует в ближайшее время. Суть своих аргументов они изложил корреспонденту агентства. «Измоденов — известный человек, который занимается расколами в казачестве, — заявил священник. — Измоденов не атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья: здесь, на Урале, СКВРЗ возглавляет казачий генерал Андропов — он был вместе с нами на Балтыме, и занимает ту же позицию, что и мы».

По словам Сененко, его хутор входит в реестр казаков Оренбургского казачьего войскового общества (ОКВО) и действительно заключал два года назад соглашение с региональным Министерством природных ресурсов. «Мы несем государственную службу, наша задача — охрана инспекторов, — пояснил атаман. — Что на нас накинулись, я понять не могу! Да, у нас действительно была лопатка — чтобы машину от снега отгребать. Мы же нигде провокацию не создали. Вы посмотрите, сколько раз нас цепляли, сколько провоцировали — камеру на плечо положило, казак ее отодвинул. А они бегали потом кричали, что им камеру побили».

Ответил горнощитский атаман и по поводу своего церковного статуса.

«То, что меня лишили сана — это вранье, — заявил Сененко. — Я в этом году был выведен за штат в связи с проблемами по здоровью. Я не хочу, чтобы и владыку тоже клевали.

Сана лишают, если ты нарушил канонические правила и не исповедуешь символ веры. Я 20 лет был в священном сане, 18 лет — настоятелем храма, и если кто-то скажет, что я не исповедую символ веры — это обман».

Новость по теме
«Если б я ломал камеру, я бы ломал по-другому». Автогонщик, пострадавший в конфликте с казаками на озере Балтым, готов написать заявление. ВИДЕО

Высказался Сененко и по поводу своего оппонента Измоденова, осудившего его действия. «Ощущение такое, что ему, старичку, пообещали, что он будет что-то охранять, — предположил казак-священник. — Я его понимаю: ему же тоже кушать что-то надо! Но он меня видел один раз в жизни (однажды я присутствовал у них на кругу). Судить с чьих-то слов обо мне — это некорректно, некрасиво и недостойно казака».

Ранее «URA.RU» сообщало о конфликте, который произошел в воскресенье, 21 января, между автогонщиками, приехавшими на соревнования на ледовой трассе на озере Балтым, и сотрудниками министерства природных ресурсов Свердловской области в сопровождении казаков хутора Горный щит. Чиновники утверждали, что автогонки на льду озера незаконны и нарушают экологию (у организаторов гонок, по их словам, есть разрешение, выданное самим же министерством несколько лет назад). В ходе конфликта один из казаков — походный атаман горнощитского хутора Олег Богуневич (позывной Докут) — по версии гонщиков, ударил кулаком одному из операторов по камере (по версии казаков — отвел камеру в сторону). Пострадавший заявил, что готов подать заявление в полицию.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров