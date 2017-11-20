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10:39  20 ноября 2017 0

В Перми хоронят юную модель, трагически погибшую в Шанхае

Девушку похоронят на кладбище в ЗакамскеФото: соцсети

Церемония прощания с 14-летней моделью, погибшей в Шанхае, состоится в понедельник, 20 ноября, в Перми. Накануне тело девочки доставили на родину.

Прощание с юной моделью начнется в 12 часов дня. Девочку захоронят на кладбище в Закамске рядом с могилой ее дедушки, пишет «Комсомольская правда -Пермь».

В Перми следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней модели, сообщало «URA.RU». Они обратились за помощью к коллегам в КНР.

Пермячка несколько месяцев работала в Шанхае моделью. В октябре ее госпитализировали в больницу с температурой под 40 градусов. Спустя два дня она скончалась. Сначала причиной смерти девочки называли менингит, потом — полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Позже появилось предположение, что юную модель могли отравить при помощи яда биологического происхождения, однако следователи эту информацию опровергли.

Позднее стало известно, что у юной россиянки не было медицинской страховки. Китайское модельное агентство, принимавшее 14-летнюю пермячку, заплатило медикам 800 долларов за попытку спасти подростка. По некоторым данным подросток работал по 13 часов в день. Но коллега девочки, утверждает, что она никогда не жаловалась на условия труда и чувствовала себя нормально.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Генконсульство России в Китае занимается вопросом транспортировки тела подростка. Борт сопровождал сотрудник Следственного комитета РФ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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