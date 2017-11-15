Погибшую в Китае юную модель из Перми могли отравить

14:20 15 ноября 2017 1

В прежних версиях причина смерти объяснялась инфекционным заболеванием нервной системы Фото: Pixabay.com

В теле погибшей в Шанхае несовершеннолетней модели из Перми найден яд биологического происхождения. Его обнаружили московские эксперты после того, как тело было доставлено в Россию.

Происхождение вещества пока не известно, однако теперь ясно, что девушку «убила не простая инфекция», сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на свои источники. «Девушку мог кто-то укусить, она могла что-то съесть, ей могли что-то дать», — продолжает рассуждение издание, добавляя, что окончательный вывод сделают медики.

Несовершеннолетней жительнице Прикамья было 14 лет. Она приехала в Китай из Перми и устроилась на работу в модельное агентство. В конце октября она почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Через сутки девушка скончалась. В прежних версиях причина смерти объяснялась менингитом и инфекционным заболеванием нервной системы, напоминает «Национальная служба новостей».

«В следственное управление СКР по Пермскому краю результаты экспертизы московских экспертов не поступало», — пояснили «URA.RU» в региональном ведомстве.