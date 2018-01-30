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31 января 2018
30 января 2018
21:00  30 января 2018 2

«Кремлевский доклад», Путин-атаман, паленая водка. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Отпуск Владимира Путина в Тыве, шойгу сергей, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
Путин уже имеет чин казачьего полковникаФото: Официальный сайт президента РФ

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Министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад». В нём 210 фамилий, причем исключительно топ-чиновников вплоть до премьера Медведева, а также почти все российские олигархи. Что это за список и что думают попавшие в него люди — в наших материалах.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин провел сегодня встречу с доверенными лицами, на которой призвал не давать неисполнимых обещаний, но сам дал слово студентам, что поможет в получении зарубежного образования. Также он рассказал, что смотрит фильмы современным способом, и пошутил о том, что не попал в «кремлевский доклад».

Владимира Путина хотят сделать главным казаком России. У президента уже есть погоны казачьего полковника, но этого оказалось мало.

У некоторых россиян вырастут зарплаты. Но прибавку получат только определенные профессии, которых кое-что объединяет.

Помните уральского егеря, который построил дорогу, а его за это оштрафовали на 2,5 миллиона? Сегодня суд поставил точку в этом деле.

На Урале сегодня накрыли подпольный цех c паленой водкой, который производил алкоголь со скоростью до 12 тысяч бутылок в сутки.

Анна Ветрова
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