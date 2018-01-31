13:16 31 января 2018 8

Заявки от активистов поступают из всех регионов страны ФОТО: putin2018.ru/Арсений Горшенин

Свыше десяти тысяч россиян пожелали стать волонтерами предвыборного штаба Владимира Путина. Информация об этом опубликована в официальном twitter-аккаунте штаба кандитата.

«Более десяти тысяч россиян подали заявку на вступление в команду волонтеров штаба Путина», — говорится в сообщении. В штабе кандидата напомнили, что заявку можно оформить на официальном сайте, который начал свою работу 15 января 2018 года — putin2018.ru.

Ранее действующий президент провел встречу с волонтерами своего штаба, в ходе которой он поблагодарил их за работу. «У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно», — отметил глава государства.