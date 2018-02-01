Участники заседания правительства в четверг, 1 февраля, смогли впервые лично познакомиться с новым помощником свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Юлией Хусаиновой.
Крайне миловидная девушка с еле уловимыми восточными чертами лица и веснушками, красивым разлетом бровей и невычурным макияжем встречала главу региона в фойе «Белого дома», общаясь со здешней охраной. Именно она заменила Ивана Детченю, переведенного со своего поста на должность замминистра международных связей за распространение бюрократических секретов.
Стиль чиновницы — лаконичный, но не чиновничий (чувствуется влияние экс-министра международных связей региона Андрея Соболева, считавшегося главным щеголем кабмина): серый шерстяной брючный костюм в крупную клетку, а черная водолазка вполне гармонирует с черными же ботинками из кожи на шнуровке и с пушистыми вставками на язычках.
Хусаинова мило улыбнулась и даже не отказалась от «small talk».
— Мы проводили вашего предшественника с почетом. Рады приветствовать вас!
— Спасибо, мне приятно.
— Погрузиться в новую работу было трудно?
— Я ею уже занималась, так что знакома с направлением досконально. Это тот же самый международный протокол, откуда и Иван, и я.
— Вас ждут бессонные ночи с этой работой, готовьтесь.
— Они уже начались, можете поверить.
— Губернатор с вами мягче, чем с вашим предшественником, раз вы девушка?
— Что вы, это бесполая должность.
— Не страшит такая «должность-тень»?
— Нисколько.
— С журналистами общаться планируете?
— Пока не планировала, но красивые фотографии можете делать, я не против.
Встретив губернатора, новый помощник проследовал в зал заседаний. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов пришел в здание за 10 минут до него.