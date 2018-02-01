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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:11  01 февраля 2018 0

«Бессонные ночи уже начались». Новый помощник губернатора предстал перед общественностью. ФОТО

Новая помощница губернатора СО Юлия Хусаинова. Екатеринбург, хусаинова юлия
Юлия Хусаинова — новый помощник губернатора Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники заседания правительства в четверг, 1 февраля, смогли впервые лично познакомиться с новым помощником свердловского губернатора Евгения Куйвашева — Юлией Хусаиновой.

Крайне миловидная девушка с еле уловимыми восточными чертами лица и веснушками, красивым разлетом бровей и невычурным макияжем встречала главу региона в фойе «Белого дома», общаясь со здешней охраной. Именно она заменила Ивана Детченю, переведенного со своего поста на должность замминистра международных связей за распространение бюрократических секретов.

Стиль чиновницы — лаконичный, но не чиновничий (чувствуется влияние экс-министра международных связей региона Андрея Соболева, считавшегося главным щеголем кабмина): серый шерстяной брючный костюм в крупную клетку, а черная водолазка вполне гармонирует с черными же ботинками из кожи на шнуровке и с пушистыми вставками на язычках.

Хусаинова мило улыбнулась и даже не отказалась от «small talk».

— Мы проводили вашего предшественника с почетом. Рады приветствовать вас!

— Спасибо, мне приятно.

— Погрузиться в новую работу было трудно?

— Я ею уже занималась, так что знакома с направлением досконально. Это тот же самый международный протокол, откуда и Иван, и я.

— Вас ждут бессонные ночи с этой работой, готовьтесь.

— Они уже начались, можете поверить.

— Губернатор с вами мягче, чем с вашим предшественником, раз вы девушка?

— Что вы, это бесполая должность.

— Не страшит такая «должность-тень»?

— Нисколько.

— С журналистами общаться планируете?

— Пока не планировала, но красивые фотографии можете делать, я не против.

Встретив губернатора, новый помощник проследовал в зал заседаний. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов пришел в здание за 10 минут до него.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антон Ольшанников
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