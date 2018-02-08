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09 февраля 2018
08 февраля 2018
21:36  08 февраля 2018 1

«Восторг полнейший!» Липницкая заметно преобразилась после ухода из большого спорта. ФОТО

Юлия Липницкая без большого спорта заметно похорошелаФото: Юлия Липницкая, Instagram

Фигуристка из Екатеринбурга и чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая опубликовала в своем Instagram фотографии, после которых поклонники отметили, что без большого спорта девушке живется гораздо лучше.

Об уходе с большого льда фигуристка объявила летом прошлого года. Причиной стали изнурительные тренировки и жесткая дисциплина, которые довели девушку до нервного срыва и анорексии, пишет «Телепрограмма»

Однако в ближайшем будущем Липницкая снова примерит коньки. Она будет давать мастер-классы для детей и взрослых в «Академии чемпионов». Первые сборы пройдут в через месяц в Тверской области. В тренерский состав войдут Елена Ильиных, Максим Мирошкин и другие выдающиеся учителя фигурного катания.

Фотографии Юлии после ухода из спорта приводят в восторг ее поклонников. Недавно она разместила снимок, на котором у нее объемная укладка и дневной макияж. Комментаторы не скупились на эмоции и комплименты. «Расцветает как внешней красотой, так и душой», «О да! Восторг полнейший!», «Красавица! Выросла, стала невероятно женственная», «Наповал, одним выстрелом», «Юля, спасибо за этот теплый, нежный, проникновенный взгляд!» — пишут пользователи.

Ранее стало известно, что Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания.

Иван Шестак
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