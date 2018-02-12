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Главные новости Пермского края
12:54  12 февраля 2018 0

В Перми детей отправили выталкивать заглохший школьный автобус. ВИДЕО

Большинство комментаторов выразили мнение, что дети поступили правильноФото: «ВКонтакте», «Пермь Активная»

В «ВКонтакте» в группе «Пермь Активная» разметили видеозапись, как группа детей толкает школьный автобус. Запись была сделана с видеорегистратора проезжающей мимо машины. Судя по названию записи, инцидент случился в районе фабрики Гознака.

Большинство комментаторов выразило общее мнение, что это нормальная реакция подрастающего поколения. «Мужиками станут», «Хорошие парни, молодцы, заглохли, вышли, помогли. Не первоклашки же!», «В любом возрасте человек должен оставаться человеком и стараться помогать людям… Так что ребята молодцы, что помогают, а не сидят и ждут, когда им помогут», — отметили в обсуждении видеозаписи.

Однако были и те, кто стал винить администрацию школы: «Это руководство какой-то школы отправило детей в поездку на старом сломанном автобусе. Потому что руководство края не нашло нужным выделить школам нормальные автобусы».

Иван Шестак
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