Губернатор Куйвашев уезжает в горы воплощать мечту Росселя

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и экс-глава региона Эдуард Россель запланировали совместную поездку в горы. Во вторник, 12 февраля, они вместе с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и генеральным директором корпорации «Уралвагонзавод» Александром Потаповым проведут совещание на территории горнолыжного комплекса «Белая».
По информации «URA.RU», в рамках встречи, куда также приглашены представители малого и среднего бизнеса, будет обсуждаться вопрос присвоения комплексу статуса особой экономической зоны (ОЭЗ). «„Белая“ — это одно из любимых детищ Росселя. Когда он был губернатором, он заявлял, что добьется проведения на горе Олимпийских игр. После ухода в Совет Федерации он неоднократно говорил, что комплексу не уделяется должного внимания. Выступал за развитие этой площадки. Похоже, ему все-таки удалось продавить свою инициативу», — говорит источник агентства в администрации губернатора.
Впервые о появлении новой ОЭЗ в регионе Куйвашев упомянул во время выступления на недавнем собрании свердловского Союза промышленников и предпринимателей. «Ожидается, что резиденты, которые зайдут на „Белую“, будут получать налоговые льготы. Конечно, речи о строительстве там промышленных предприятий не идет. Там ждут предпринимателей, которые готовы развивать туристическую составляющую комплекса», — говорит собеседник «URA.RU».
Кроме того, Куйвашев намерен обсудить с Носовым строительство очистных сооружений. Состояние главного питьевого источника для Нижнего Тагила — Черноисточинского пруда — уже несколько лет подряд вызывает большие нарекания со стороны экологов. Однако мэрия пытается снять с себя ответственность. Ранее администрация города попросила министерство природных ресурсов Свердловской области исключить ее из числа ответственных лиц за исполнение комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.