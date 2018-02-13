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13 февраля 2018
12:24  13 февраля 2018 0

В авиакатастрофе под Москвой погибли три вахтовика из Сабетты. Одному повезло — он опоздал на рейс

Спасатели обследуют место крушения Ан-148Фото: МЧС России
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В авиакатастрофе под Москвой погибли трое рабочих из ямальского вахтового поселка Сабетта. Об этом «URA.RU» рассказал их коллега по компании «Велесстрой» Айрат Басареев.

По его словам, еще один сотрудник компании опоздал на рейс на 15 минут и поэтому остался жив. Все находившиеся на борту люди — 71 человек — погибли. Телефоны компании «Велесстрой» сегодня недоступны.

Агентству стало известно, что один из рабочих был гражданином Казахстана, 33-летним Тамерланом Акназаровым. Казахстанский сайт «Семей Сити» пишет, что Акназаров жил в Орске и работал водителем погрузчика в Сабетте. Он принимал участие в строительстве завода «Ямал СПГ».

Коллега погибшего Жаслан Ермагабетов сообщил, что они познакомились, когда он улетал в отпуск, а Акназаров только прибыл на вахту. «Вчера я его ждал. Он ехал в Домодедово, звонил. У него остались мама, братишка, сестренка. Хороший был человек, к сожалению, рано ушел», — рассказал Жаслан. Среди двух других погибших: кладовщик и подсобный рабочий склада. Их имена станут известны позже.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Зубанов
© Служба новостей «URA.RU»
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