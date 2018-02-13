15:03 13 февраля 2018 0

Деятели культуры не считают, что законопроект безобиден, каким кажется с первого взгляда Фото: Pixabay

Свердловский парламент приступил к рассмотрению поправок к закону «О культурной деятельности», предусматривающих создание специального органа для проведения независимой оценки качества оказываемых в данной сфере услуг.

В документе указано, что он будет сформирован Общественной палатой региона по просьбе свердловского министерства культуры. Как будет сформирован его состав, не уточняется. Однако в документе подробно прописываются полномочия нового органа. Он будет оценивать каждое учреждение культуры по следующим критериям — это открытость, доступность информации об учреждении, комфортность условий, в которых оно предоставляет услуги, доброжелательность, вежливость персонала, удовлетворенность населения условиями предоставления услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

Помимо этого, члены совета будут принимать участие в рассмотрении подаваемых представителями культуры проектов документов о закупке работ, услуг, а также проектов госконтрактов.

Сделанные советом заключения подлежат рассмотрению министерством культуры в течение месяца. Они должны учитываться при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций культуры и оценке деятельности их руководителей.

Евгений Касимов говорит, что законопроект станет первым шагом к введению цензуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители культурной сферы встретили появление этого законопроекта с большой напряженностью. В частности, председатель правления екатеринбургского отделения Союза писателей России, экс-депутат Евгений Касимов увидел в документе угрозу введения в регионе цензуры: «Конечно, все начнется с высказывания претензий по качеству оказания услуг. Например, по поводу недостаточной быстроты доставки билетов, наличия небольших очередей или качества блюд в буфете. Затем все плавно перейдет к обсуждению самих произведений и их сути. Скажут, что их содержание некачественное. А кто это сможет определить? Иногда это определяет время. Время проходит, и потом все говорят: „Так мы жили рядом с гением. Мы их искали за океаном, а он был рядом, у нас“».

По мнению Евгения Касимова, данный совет будет по факту подменять собой уже существующие специализированные структуры в исполнительной и законодательной структуре власти. Он опасается, что в число экспертов войдут люди, имеющие туманное представление о культуре: «Они будут не художественные качества воплощения оценивать, а идеологические. А у нас идеология отменена. Все уже забыли про это… В советское время это называлось худсовет. Туда входили партийные деятели. У нас, например, в театре кукол в худсовет тогда входили вахтеры. Их включали только потому, что они были члены партии. Кто будет у этих экспертов экзамен на компетентность принимать?»

Руководитель отделения Союза писателей подчеркнул, что всегда часть зрителей и слушателей останется недовольной содержанием произведения: «Пришли мы в театр. 50% зрителей сидит и плачет оттого, что им показывают такой прекрасный спектакль. А другие возмущенно хлопают креслами и уходят. А как оценивать качество? Его невозможно оценить. Все зависит от индивидуального восприятия. Одним „Умка и броневичок“ нравится, а другим — Рахманинов».

«Надо понимать, что культура четко разделяется на несколько категорий. Первая — это массовая культура. По сути, это не культура, а сфера потребления. Яркий пример — попса. Это низкий жанр. Вот здесь можно говорить о качестве — под фанеру поют или нет, халтура это или нет. Но есть еще экспериментальная область, авангардное направление. Есть классическое направление. Чтобы оценить два последних, их надо понимать», — добавил Евгений Касимов.

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин сообщил, что депутаты выработают свое мнение в отношении данного документа в ближайшие дни. И поделятся этим мнением на ближайшем заседании комитета.

Анатолий Гагарин уверен, что деятелям культуры не о чем беспокоиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин, в свою очередь, уверен, что представители культуры преувеличивают опасность законопроекта. Он подтвердил, что в законопроекте есть слабые стороны. В частности, Гагарин не до конца согласен с позицией, что услуги учреждений культуры нужно оценивать по тем же основаниям, что и услуги в здравоохранении или социальной сфере.

С другой стороны, Анатолий Гагарин заверил, что действующая власть не допустит введения цензуры: «В творческий замысел никто вмешиваться не собирается. Не нужно бороться с ветряными мельницами. Наша цель совсем другая. Мы хотим понять, насколько сегодняшние учреждения культуры соответствуют предъявляемым им запросам, насколько они доступны для широкой публики. Яркий пример — назревшая необходимость переиздания сочинений Павла Бажова. Эти сборники можно дарить гостям региона».