Занятия во всех школах, техникумах и организациях дополнительного образования закрытого города Озерск отменены на период с 17 по 22 февраля. Решение об этом приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
Как сообщает портал 74.ру со ссылкой на представителей мэрии Озерска, с 19 по 22 февраля в городе также отменяются все занятия в кружках и спортивных секциях, отложено на более поздние сроки проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. В учреждениях соцзащиты также проводится профилактика гриппа и ОРВИ. Родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детских садов.
Руководителям учреждений, предприятий и организаций города рекомендовано принять меры по защите персонала от заболевания гриппом и ОРВИ. В помещениях должна проводиться проветривание и дезинфекция. Для защиты органов дыхания необходимо носить медицинские маски. Особенно это касается сотрудников предприятий торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта.