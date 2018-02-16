15:33 16 февраля 2018 0

В узких рамках регионального ТВ появляется хоть что-то новое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский телеканал ОТВ устроит революцию в телеподаче 12 и 13 марта. Часть эфира, а с ним и само пространство телеканала будут переформатированы под западные образцы живых информационных шоу.

«Мы это между собой называем инфошоу, но уходим от этого названия — оно излишне американизированное. Видели вечерние эфиры Fox News, ESPN или TNT, которые идут вживую? Там люди заходят в студию, разговаривают, меняются тут же в прямом эфире на других — эксперты, ведущие, гости, работники. Без сидящих неподвижно за столами говорящих голов и постоянного одного лица ведущего», — объяснил «URA.RU» суть перемен гендиректор ОТВ Антон Стуликов.

Говорить о содержательной стороне будущих шоу Стуликов пока отказывается, раскрывая лишь строгое название нового блока «События — Итоги дня». «Сейчас мы тестируем систему, это очень сложный технический процесс. Кроме того, полностью перестраивается студия, мы должны ее отходить, отработать, плюсом ставим видеостену. Все это пойдет у нас в прайме (19:00 до 20:30), а там будет понятна продолжительность всего шоу», — объясняет медиаменеджер.

Перемены на канале начались еще раньше — в январе телеканал ОТВ сформировал сигнал в HD-качестве, то есть формате высокой четкости, что, как обещал руководитель канала, серьезно изменит картинку.