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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:33  16 февраля 2018 0

Fox News, ESPN, ОТВ. К выборам президента главную медиапушку свердловской власти переделают на западный манер

ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, телеканал отв, otv
В узких рамках регионального ТВ появляется хоть что-то новоеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Свердловский телеканал ОТВ устроит революцию в телеподаче 12 и 13 марта. Часть эфира, а с ним и само пространство телеканала будут переформатированы под западные образцы живых информационных шоу.

«Мы это между собой называем инфошоу, но уходим от этого названия — оно излишне американизированное. Видели вечерние эфиры Fox News, ESPN или TNT, которые идут вживую? Там люди заходят в студию, разговаривают, меняются тут же в прямом эфире на других — эксперты, ведущие, гости, работники. Без сидящих неподвижно за столами говорящих голов и постоянного одного лица ведущего», — объяснил «URA.RU» суть перемен гендиректор ОТВ Антон Стуликов.

Говорить о содержательной стороне будущих шоу Стуликов пока отказывается, раскрывая лишь строгое название нового блока «События — Итоги дня». «Сейчас мы тестируем систему, это очень сложный технический процесс. Кроме того, полностью перестраивается студия, мы должны ее отходить, отработать, плюсом ставим видеостену. Все это пойдет у нас в прайме (19:00 до 20:30), а там будет понятна продолжительность всего шоу», — объясняет медиаменеджер.

Перемены на канале начались еще раньше — в январе телеканал ОТВ сформировал сигнал в HD-качестве, то есть формате высокой четкости, что, как обещал руководитель канала, серьезно изменит картинку.

Антон Ольшанников
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