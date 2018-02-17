Абрамович вложил в проект Павла Дурова 300 миллионов долларов

08:00 17 февраля 2018 0

Всего в проект инвестировали 850 млн долларов Фото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels

Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в Telegram 300 млн долларов. Он одним из первых получил право вкладывать средства в компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, которые управляются братьями Павлом и Николаем Дуровыми.

Общая сумма привлеченных средств в компании созданными Дуровыми составляет порядка 850 млн долларов от 81 инвестора, отмечают «Ведомости». Это следует из материалов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), где представлен доклад Павла Дурова. Однако имена инвесторов братья не раскрывают. В материалах Комиссии указывается, что вырученные средства пойдут на развитие мессенджера Telegram, а также новой блокчейн-платформы Telegram Open Network, где будет собственная криптовалюта Gram.

Ранее стало известно, что российский журнал Forbes оценил денежное состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 1,7 млрд долларов. По данным издания, сам мессенджер оценивается на уровне не менее одного млрд долларов.

Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», напоминает «Русская планета». В американский список вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей российских госкомпаний, имеющих влияние на власти. В число указанных вошел и олигарх Роман Абрамович.