{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:00  17 февраля 2018 0

Абрамович вложил в проект Павла Дурова 300 миллионов долларов

Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Всего в проект инвестировали 850 млн долларовФото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels

Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в Telegram 300 млн долларов. Он одним из первых получил право вкладывать средства в компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, которые управляются братьями Павлом и Николаем Дуровыми.

Общая сумма привлеченных средств в компании созданными Дуровыми составляет порядка 850 млн долларов от 81 инвестора, отмечают «Ведомости». Это следует из материалов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), где представлен доклад Павла Дурова. Однако имена инвесторов братья не раскрывают. В материалах Комиссии указывается, что вырученные средства пойдут на развитие мессенджера Telegram, а также новой блокчейн-платформы Telegram Open Network, где будет собственная криптовалюта Gram.

Ранее стало известно, что российский журнал Forbes оценил денежное состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 1,7 млрд долларов. По данным издания, сам мессенджер оценивается на уровне не менее одного млрд долларов.

Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», напоминает «Русская планета». В американский список вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей российских госкомпаний, имеющих влияние на власти. В число указанных вошел и олигарх Роман Абрамович.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров