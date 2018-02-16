Павла Дурова признали долларовым миллиардером

Российский Forbes оценил состояние основателя Telegram Павла Дурова в 1,7 млрд долларов. По предварительным подсчетам, сам мессенджер стоит не менее 1 млрд долларов.
Аудитория Telegram постоянно растет — в феврале 2016 года Дуров сообщил, что она превысила 100 млн пользователей. В том же году предприниматель вошел в российский список Forbes и занял 135-е место среди богатейших людей страны, его состояние оценивалось в 600 млн долларов. В 2017 году оно достигло уже 950 млн долларов, за счет чего Дуров переместился на 100-е место в рейтинге.
При этом в конце прошлого года глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что предприниматель может продать Telegram, сообщал сайт «Подмосковье сегодня». По словам Кускова, создатель мессенджера то и дело старается подогреть к нему интерес.
Павел Дуров запустил социальную сеть «ВКонтакте» в 2006 году, и до 2014 года был генеральным директором компании. Перед уходом он продал свою долю в ней гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, а затем уехал из России. Сейчас же акциями соцсети владеет Mail.ru Group Алишера Усманова.