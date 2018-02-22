Минфин выступил за создание национальной криптовалюты в России

08:40 22 февраля 2018 0

Глава Минфина «не против» национальной криптовалюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минфина Антон Силуанов не против создания национальной криптовалюты, но только в случае, если это будет сделано силами частного капитала, без госинвестиций. Об этом министр написал в письме президенту РФ Владимиру Путину.

«Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств», — цитирует письмо Силуанова «Интерфакс».

Министр при этом обратил внимание на трудности, с которыми может в будущем столкнуться криптовалюта. Так, в системе криптовалюты биткоин можно совершать 7 транзакций в секунду, а у платежной системы Visa — 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.

При этом если использовать национальную криптовалюту как средство привлечения иностранных инвестиций, то можно столкнуться с проблемой ее обмена на иностранную валюту, потому что российские пользователи зачастую сталкиваются с ограничениями доступа к иностранным криптовалютным биржам. В системе же военно-технического сотрудничества это может нести угрозу конфиденциальности операций, добавил министр.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что намерен внедрить в республике систему блокчейн. При этом он подчеркнул, что вопрос с халяльностью или харамностью криптовалюты в настоящее время не решен по причине неоднозначности ее влияния на экономику страны.