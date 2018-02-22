18:48 22 февраля 2018 3

На митинг пришло порядка 25 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Порядка 30 жителей Екатеринбурга 22 февраля вышли на пикет к зданию администрации города. Горожане протестуют против сноса ДК «Химмаш», собственник которого — основатель AVS Group Валерий Савельев — планирует снести здание и построить на его месте жилой комплекс. Интересно, что собравшихся поддержала городская мэрия, чиновники которой обычно не выступают с публичными заявлениями на подобные темы. По информации «URA.RU» от высокопоставленных лиц, городская администрации таким образом решила отомстить Савельеву за отказ от финансирования избирательной кампании в гордуму.

В пикете участвовало 25 человек, в том числе и дети. О том, что на месте ДК планируется возвести жилой комплекс, стало известно еще в 2011 году. Активно протестовать родители начали в январе 2018 года.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков заявил, что договоренности о сносе ДК с AVS Group не было. В компании говорят обратное Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Нам сказали, что сразу после президентских выборов здание будет огорожено забором и ликвидировано. В AVS Group говорят, что лишь в одном из подъездов дома появится помещение под социальные нужды жителей. Но в ДК „Химмаш“ сегодня действуют 20 кружков и секций для детей, где занимается порядка 700 человек. Понятно, что большинство из них не сможет найти себе место в „реконструированном“ здании. Мы требуем не трогать наш ДК. Будем обращаться во все инстанции и продолжать протесты», — сообщили участники пикета.

Накануне администрация Екатеринбурга разослала по СМИ информацию, что к протестующим выйдет сотрудники мэрии, чтобы прояснить позицию городских властей по этому вопросу. До этого чиновники уральской столицы, наоборот, старались избегать подобных скандальных мероприятий и влиять на ситуацию из кабинетов. В итоге к пикетирующим вышел главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Он опроверг заявление AVS Group о сносе, пояснив, что в мэрии не знают, откуда пошли слухи о застройке.

«Зданию нужна реконструкция, но возведение жилого дома она не подразумевает. К нам обращались за ГПЗУ на дом с административными помещениями, но мы не выдали его», — попытался успокоить возмущенных жителей Химмаша Молоков.

Валерий Савельев отказался вступать в договоренности с мэрией накануне выборов в гордуму Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В AVS Group «URA.RU» сообщили, что договоренности с администрацией города изначально были. «Конфликт никому не нужен. Мы готовы к диалогу с городом. Проблема только в том, что с нами никто разговоров не ведет», — пояснил вице-президент компании Андрей Станкевич.

По его словам, выхода из ситуации два. «Мы можем продать здание ДК администрации по рыночной цене вместе с землей. После этого они могут заняться его реконструкцией, которая необходима. Но реконструкция затянется года на три. Второй вариант — мы реализуем свой проект. Мэрия в свою очередь может обратиться к нам с предложением построить две тысячи квадратных метров под кружки и секции», — объяснил Станкевич. Также он уточнил, что у AVS Group есть все права на это здание, и сколько бы мэрия ни затягивала процесс, все равно последнее слово будет за компанией.

Высокопоставленные собеседники «URA.RU» уверяют, что администрация намерена затянуть решение вопроса. «Администрация лукавит, делая вид, что встала на сторону горожан. Причина их активности в том, что Савельев ранее сказал, что не будет давать деньги на избирательную кампанию в гордуму», — рассказал собеседник агентства.

Станкевич назвал эту версию слухами. «Дело в том, что мы не стали продлевать договор с арендаторами в конце прошлого года. Все подумали: раз не продлевают, значит, будут сносить. Но прокуратура выдала акт пожарным на проверку здания. Скорее всего проверку ДК не пройдет и его закроют. И будут правы. До 19 марта ДК точно проработает, потому что там два избирательных участка. А дальше нужно будет решать», — прокомментировал вице-президент AVS Group.