19:34 22 февраля 2018 2

На Урале мужчин больше, чем женщин только в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики проанализировали данные о количестве мужчин и женщин в разных регионах России и определили самые «мужские» из них. В Уральском федеральном округе в этом отношении лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.

По данным исследовательского центра «Marketing Logic», больше всего мужчин в абсолютных цифрах проживают в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Такие показатели объясняются высокой численностью населения в этих регионах в целом. При этом на Урале мужчин больше, чем женщин только на Ямале (50,3%). Тем же отличились Чукотский автономный округ (52,6%) и Камчатский край (50,9%).

Ханты-Мансийский автономный округ в тройку не попал, но уверенно занял четвертое место, а Тюменская область оказалась только на девятой позиции. В Пермском крае мужчин оказалось 46,3%, как и в Челябинской области. В Свердловской и Курганской областях этот показатель оказался еще ниже, составив 46,2% — по количеству мужчин относительно женщин они оказались примерно в середине рейтинга.

Отметим, мужчин явно недостает в Ивановской области, Санкт-Петербурге, Новгородской, Тверской и Тульской областях — здесь они сильнее всего уступают женщинам в процентном соотношении. Следом идут сразу несколько субъектов Центрального федерального округа, в том числе Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Смоленская области.