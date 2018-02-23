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Главные новости Челябинской области
13:45  23 февраля 2018 0

Южноуральский чиновник задержан по подозрению в мошенничестве

Операция
Озерский чиновник задежан по подозрению в мошенничестве (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске по подозрению в мошенничестве задержан директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Куваев, используя служебное положение, фиктивно трудоустроил своего родственника, зарплату которого перечислял на расчетный счет своей жены. Таким образом были похищены более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное по статье «мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

Валерия Романова
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