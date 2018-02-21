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Главные новости Челябинской области
18:14  21 февраля 2018 0

На южноуральского чиновника завели уголовное дело о махинациях

Пресненский суд. Москва, судебное заседание, слушается дело, табличка
Озерского чиновника подозревают в мошенничествеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление капитального строительства» Озерска Дмитрий Куваев стал фигурантом уголовного дела. Чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах этой челябинской запретки.

По данным источника, уголовное дело возбудил следственный отдел управления МВД по Озерску по итогам обысков, которые проводились в управлении 15 февраля. По версии силовиков, Дмитрий Куваев выписывал себе премии и трудоустроил сотрудников, которые даже не появлялись на работе, а зарплату за них получали другие люди.

В пресс-службе УМВД по Озерску сообщили, что не обладают информацией по делу, поэтому от комментариев воздержались.

Владимир Мичурин
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