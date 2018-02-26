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Главные новости Челябинской области
18:59  26 февраля 2018 2

Челябинцы массово отравились в санатории. «Заразу преподнесли к ужину»

Столовая в школе №112. Пермь, салат, школьная столовая
Отдыхающие «грешат» на испорченные салатыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В санатории «Урал» Челябинской области восемь отдыхающих заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Клиенты здравницы заявили, что отравившихся было больше в несколько раз. Сейчас в санатории проводится проверка.

Пострадавшие рассказали, что недомогание почувствовали после праздничного ужина 22 февраля. «Бабушки, дети, мамочки — около 60 человек разом „словили“ рвоту и жидкий, зловонный стул», — пояснила одна из отдыхающих Ирина порталу 74.ru. Челябинка озвучила свою версию появления заразы. «Мы подозреваем грязную посуду или заразу, которую нам преподнесли в довесок к предпраздничному ужину. Например, какой-то продукт был испорчен, который в салатиках был».

Руководство здравницы категорически отрицает все обвинения, ссылаясь на происки конкурентов. «Ничего подобного у нас не было! Ни 22, ни 23 февраля за помощью к нашим медикам он не обращался», — пояснила гендиректор санатория «Урал» Галина Селянина в интервью местному порталу.

В Роспотребнадзоре по Челябинской области в ОАО «Санаторий «Урал» зарегистрировали 8 случаев заболевания острой кишечной инфекцией «неустановленной этиологии». Сейчас проводится расследование, причины заболеваний устанавливаются, пояснила нашему агентству заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.

Наталья Михалева
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