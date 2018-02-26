Ангар площадью в пятьсот квадратных метров загорелся 26 февраля в Екатеринбурге, на проспекте Космонавтов. Конструкция рухнула, спасателям пришлось применять спецтехнику для того, чтобы попасть в горящее помещение.
Как рассказали «URA.RU» в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт ведомства в 18 часов 18 минут. Через 10 минут прибывшие на место пожарные увидели, что ангар полностью объят огнем. Пожар тушили 17 машин и 57 человек. Через час очаг возгорания удалось локализовать.
В помещении находилась техника: два легковых автомобиля, один грузовик, автокран и трактор. Вся она сгорела. Стены и крыша самого ангара рухнули. Пострадавших нет. На месте пожара работают эксперты, устанавливают причины возгорания, пояснил пресс-секретарь МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.