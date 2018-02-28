В Екатеринбурге инвесторам переданы ключи от усадьбы Железнова, расположенной по улице Розы Люксембург, 56. Компания «СтройИнвест» превратит его в бутик-отель. Здание передали предпринимателям по концессионному соглашению на 30 лет. Они, в свою очередь, пообещали сохранить все фасады и художественно-архитектурные элементы комплекса.
Символические ключи «от одного из самых красивых зданий Екатеринбурга» представителям инвесторов передала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. По ее словам, благодаря договору, памятник получит новую жизнь. Казакова отметила, что первые шесть лет будут проводиться подготовительные работы.
В реконструкцию вложат около 380 млн рублей. Действия инвестора регулирует ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев отметил, что «помимо инвестиционных вложений, предусмотрена концессионная плата инвестора в бюджет — она составит еще свыше трех миллионов рублей. В выигрыше останутся все — жители города и инвестор, и государство».
По его словам, мировой опыт говорит о том, что старинные усадьбы, фабрики прошлых веков сегодня преимущество преобразуют в исторические отели, рестораны, деловые центры. То есть в пространства, которые открыты для людей. Таким образом, культурное наследие не пребывает в забытьи, а вписывается в современную жизнь города.
Как рассказал представитель инвестора, руководитель группы компаний «Сторинг» Алексей Бусыгин, «формат бутик-отеля позволит сохранить все художественные и архитектурные элементы усадебного комплекса. Это новая ниша для гостиничного рынка Екатеринбурга. В настоящий момент проводится экспертиза текущего состояния усадьбы — она четко определит охранные обязательства памятка. Исходя из этого, будет разработан проект и станет понятно, какой формат реставрации мы можем провести. Планируется размещение 3-4 номеров, ресторанной зоны. Бутик-отель — это не типовой проект гостиницы. Поэтому здесь возможны и выставочные зоны, пространство арт-галереи».
Для Екатеринбурга это третий памятник архитектуры, который вовлекается в использование с государственно-частным партнерством. В целях сохранения был продан старый госпиталь Верх-Исетского завода. «В долгосрочную аренду передан памятник федерального значения — гостиница «Мадрид», — напомнил начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин,
До революции дом по улице Розы Люксембург, 56 принадлежал предпринимателю А.А. Железнову, занимавшемуся золотодобычей, торговлей порохом и динамитом. После революции владельцы дома неоднократно менялись: усадьбу занимали анархисты, затем действующая воинская часть, далее здание находилось в ведении Наркомпроса, а в годы Великой Отечественной войны в дом Железнова был эвакуирован из Москвы Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга (ГАИШ). Тогда за полутораметровыми кирпичными стенами подвалов усадьбы находились хронометры службы точного времени, по которым страна сверяла свои часы.