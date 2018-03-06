В Перми ликвидировали подпольную нарколабораторию

Силовики в Прикамье накрыли подпольную лабораторию, созданную выходцем из Соликамска. Региональное УФСБ провело спецоперацию, в ходе которой было изъято 67 грамм запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего было задержано три человека. Лаборатория работала на съемной квартире, необходимые для производства компоненты закупались через интернет. Решением суда организатор преступной группы приговорен к 13 годам строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Остальные участники группы получили по четыре года колонии и штраф в 70 тысяч рублей.
Несколько дней назад в Костроме была также ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотиков, располагавшаяся в детскому саду. При этом было изъято 12 грамм запрещенных веществ, сообщают argumenti.ru.