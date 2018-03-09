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09 марта 2018
19:56  09 марта 2018 0

Американский генерал пригрозил России подводными лодками. «Смешно и непрофессионально»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Генерал Хайтен апеллирует к возможностям флота СШАФото: Pixabay

Глава Стратегического командования США Джон Хайтен сообщил, что возможности подводного флота страны позволяют уничтожить Россию и Китай. Об этом генерал сообщил в ходе бюджетных слушаний в Конгрессе.

«Кстати, они (Россия и Китай) не знают, где находятся наши подводные лодки. А они способны уничтожить их страны, если мы пойдём по этому пути, — цитирует RT слова Хайтена. — Мы готовы ко всем угрозам, и никто не должен сомневаться в этом».

В России это заявление объяснили попыткой успокоить американцев, усомнившихся в возможностях своих Вооруженных сил после выступления российского лидера перед Федеральным Собранием. «Эта волна возникла после сенсационного доклада Владимира Путина о новейших типах ракетного вооружения, которое теперь есть у России, — заявил „Федеральному агентству новостей“ политолог Сергей Марков. — Отсюда и немного смешные, непрофессиональные заявления о том, что у американцев есть все, чтобы защититься от российских ракет. Конечно, это является абсолютной неправдой!»

Как указывает эксперт, глобальная безопасность основана на балансе ядерных сил. Даже при уничтожении 95% ядерного потенциала РФ оставшегося хватит для того, чтобы несколько раз уничтожить США. При этом громкие заявления генерала Хайтена прозвучали после предложения группы сенаторов США «незамедлительно начать новый раунд переговоров» с Россией по стратегической стабильности, напоминает телеканал 360. Также президент Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, добавляет Nation News. На этом фоне военные и представители американского ВПК пытаются подстраховать себя от сокращения военного бюджета.

Владимир Васин
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