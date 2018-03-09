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09 марта 2018
08 марта 2018
03:54  09 марта 2018 0

Сенат США призвал начать переговоры с Россией после заявлений Путина о новом ядерном оружии

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
По мнению сенаторов, США необходимо срочно возобновить диалог с РоссиейФото: Официальный сайт президента РФ
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Группа сенаторов обратилась к госсекретарю Соединенных Штатов Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией после заявлений президента страны Владимира Путина о новом ядерном оружии.

Авторами письма стали демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайан Файнстин, а также независимый сенатор Берни Сандерс. По мнению политиков, стратегический диалог между Вашингтоном и Москвой стал еще более актуальным после послания Путина Федеральному собранию, во время которого были презентованы новые виды ядерного вооружения, включая крылатую ракету и подводный беспилотник.

Эта техника не попадает под действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, поэтому будет дестабилизировать ситуацию, если будет развернута, пишет РИА «Новости». Диалог, как считают сенаторы, призван исправить ситуацию — обновить указанный договор и взять под контроль соблюдение РФ лимитов ядерного оружия.

В четверг, 1 марта, напомним, Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, которое охватывало планы и задачи на ближайшие шесть лет. Часть выступления заняла презентация новинок российской оборонной промышленности.

Сергей Демин
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