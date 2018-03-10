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10 марта 2018
Главные новости Москвы
16:58  10 марта 2018 1

Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Украину пригласят к диалогу для обсуждения вопросов членства в НАТОФото: depositphotos.com © URA.RU

Украине присвоили статус «страны-аспиранта» Североатлантического альянса. При этом на сайте НАТО не появилось конкретной информации о том, когда она станет его полноценным членом.

«НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», цитирует телеканал 360 вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. На сайте НАТО говорится о том, что вступить в альянс хотят также Босния и Герцеговина, Грузия и республика Македония. Статус страны-аспиранта дает им то, что государства приглашаются к диалогу для обсуждения вопросов членства и связанных с ним реформ.

Президент Украины Петр Порошенко уже подчеркнул, что приветствует «важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса». По его словам, это решение говорит о реальном состоянии отношений Украины и НАТО, передает RT.

Юрий Викторов
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