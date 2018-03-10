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10 марта 2018
09 марта 2018
08 марта 2018
20:58  10 марта 2018 1

В Екатеринбурге задержали дебошира, который бросался вещами из окна

Туристические точки путеводителя для участников ИННОПРОМа. Екатеринбург, старый дом, белье, сушка, окно, майка
На то, что мужчина выбрасывает вещи из окна, пожаловались соседиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейским в Екатеринбурге пришлось взломать дверь в квартире на улице Бебеля из-за мужчины, на которого пожаловались соседи. Дебошир вел себя неадекватно и выбрасывал вещи из окна.

Инцидент произошел 9 марта, о странном поведении мужчины жильцы дома №128 сообщили еще вечером 7 марта. Дебошир отказался открыть полицейским, и сотрудникам службы спасения «Сова» пришлось вскрыть дверь в квартиру, сообщили «URA.RU» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

После этого на место вызвали бригаду психиатрической помощи. Мужчина вел себя буйно, в результате его поместили в специализированное медицинское учреждение. По имеющейся информации, от его действий никто не пострадал.

Юрий Викторов
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