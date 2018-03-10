В Екатеринбурге задержали дебошира, который бросался вещами из окна

На то, что мужчина выбрасывает вещи из окна, пожаловались соседи
Полицейским в Екатеринбурге пришлось взломать дверь в квартире на улице Бебеля из-за мужчины, на которого пожаловались соседи. Дебошир вел себя неадекватно и выбрасывал вещи из окна.
Инцидент произошел 9 марта, о странном поведении мужчины жильцы дома №128 сообщили еще вечером 7 марта. Дебошир отказался открыть полицейским, и сотрудникам службы спасения «Сова» пришлось вскрыть дверь в квартиру, сообщили «URA.RU» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
После этого на место вызвали бригаду психиатрической помощи. Мужчина вел себя буйно, в результате его поместили в специализированное медицинское учреждение. По имеющейся информации, от его действий никто не пострадал.