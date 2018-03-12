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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
08:38  12 марта 2018 1

Экс-депутат Госдумы с пистолетом в руках сорвал футбольный матч в Греции

Экс-депутат Госдумы выбежал с оружием на полеФото: PAOK FC in English, Instagram

Владелец греческого футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции по футболу с пистолетом. Из-за инцидента матч прервали.

Саввиди не смог сдержать эмоций после того, как арбитры не засчитали его команде гол из-за офсайда незадолго до конца игры. Счет между ПАОК и АЕК был 0:0. Бизнесмен вел себя агрессивно и набросился на судью, пообещав ему конец карьеры, сообщает РБК. За поясом у бизнесмена висела кобура, с поля его увели охранники.

Афинская команда АEК отказалась доигрывать матч из соображений безопасности. Через два часа после окончания матча забитый ПОАК гол все-таки засчитали, пишет портал Goal.

Саввиди ранее был депутатом Государственной Думы России. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком», сообщается на его личном сайте.Он ведет активную общественную деятельность, является президентом национально-культурной автономии греков России.

Между тем, в футболе продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота Великобританией чемпионата мира-2018, который пройдет в России, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, идея срыва ЧМ-2018 зрела давно.

Ольга Кулакова
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