20:40 13 марта 2018 0

Лазерный комплекс решили назвать «Зайчиком» или «Лучом» Фото: Боевой лазерный комплекс, скриншот сайт Министерства обороны

В голосовании, которое определит название для нового российского оружия, появились лидеры. Как сообщает сайт Министерства обороны, сервис посетило уже более 870 тысяч человек, из которых почти треть — иностранные граждане.

В голосовании по выбору названия для боевого лазерного комплекса лидируют «Зайчик», «Луч», «Игнис», «Горыныч» и «Василиск». Лучшими именами для беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой, по мнению проголосовавших, являются «Язь», «Посейдон» и «Кракен». В тройку имен-лидеров для крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой вошли «Нежданчик», «Пальмира» и «Сталин».

Из множества присланных посетителями сайта вариантов министерство вынесло на голосование несколько десятков, отмечает «Русская планета». Голосование, сообщают в ведомстве, продлится до 16 марта.