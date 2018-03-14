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14 марта 2018
12:29  14 марта 2018 3

В России нашли самые дорогие и самые дешевые обеды. Оба лидера оказались на Урале

Постное меню в ресторанах Екатеринбурга, суп, еда, борщ
Эксперты рассматривали стоимость обеда из борща, оливье и пюре с котлетойФото: Анна Майорова © URA.RU

Обед из трех блюд, заказанный с помощью сервиса доставки из одного из ресторанов, может отличаться по цене в три раза в разных городах страны, подсчитали эксперты Delivery Club. Самыми дешевыми готовыми обедами отличилась Пермь, а самыми дорогими — Тюмень.

Сервис поиска и заказа готовой еды из ресторанов Delivery Club провел исследование по стоимости обеда из трех блюд в разных городах России, где действует этот сервис. Эксперты анализировали цены на обед из борща, салата оливье и картофельного пюре с котлетой либо блюда из курицы, сообщает РБК.

В итоге самые дешевые готовые обеды можно приобрести в Перми за 169 рублей. На рубль дороже такой же обед обойдется жителям Санкт-Петербурга. На третьем месте оказалась Москва, где первое, второе и салат обойдутся пользователям сервиса в 175 рублей. Такую неожиданную стоимость обеда в столице эксперты объясняют большим количеством ресторанов в разных ценовых категориях. На четвертом месте расположился Воронеж (176 рублей), на пятом — Пенза (195 рублей).

Самый дорогой обед из трех блюд предлагают в Тюмени за 605 рублей. Всего на пять рублей дешевле будет поесть в Краснодаре. Далее в пятерку эксперты поместили Красноярск (520 рублей), Ярославль (515 рублей) и Самару (475 рублей).

Эксперты также посчитали «индекс ланча»: сколько обедов сможет купить среднестатистический житель. Самый высокий индекс оказался в Москве: житель столицы в среднем может купить 338 обедов. На втором месте с большим отрывом оказались Пермский край и Воронежская область: здесь индекс ланча равен 168. В первую десятку «сытых» городов также вошли Екатеринбург (112) и Челябинск (100).

Ольга Кулакова
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