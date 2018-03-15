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15 марта 2018
14 марта 2018
06:19  15 марта 2018 0

Шевчук выпустил видеоклип в память о своей супруге, умершей от рака. ВИДЕО

Премьеру клипа музыкант приурочил к 26-й годовщине смерти женыФОТО: скрин/YouTube

Лидер музыкальной группы «ДДТ» Юрий Шевчук выпустил видеоролика на композицию «Когда ты была здесь», которую посвятил своей супруге Эльмире Бикбовой, умершей от рака в 1992 году. Премьера клипа была приурочена к 26-й годовщине смерти жены музыканта.

«Дорогие друзья, сегодня день памяти Эльмиры (30.05.1967 — 13.03.1992). Послушайте песню, посмотрите клип. Всем любви и добра», — написал Шевчук на своей личной странице в Facebook.

В видеоролике показано, как музыкант исполняет песню в пустом помещении. Периодически демонстрируются пейзажи Санкт-Петербурга. Ближе к концу клипа появляются изображения больничной палаты, которые намекают на страшный диагноз покойной супруги Шевчука, передают «Дни.ру».

Эльмира Бикбова ушла из жизни в 24 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Александр Черноскутов
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