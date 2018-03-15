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15 марта 2018
13:20  15 марта 2018 0

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Госрегулятор нашел нарушения законодательстваФото: Антон Белицкий
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Банк России с 15 марта аннулировал лицензии у АО «Вэлтон Банк» (Белгород) и банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Первый банк сам попросил о добровольной ликвидации, второй — нарушил требования законодательства по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.

Лицензия белгородского банка аннулирована ЦБ РФ «в порядке добровольной ликвидации». В банковской системе России «Вэлтон Банк» занимал 500-е место по величине активов. В «Вэлтон Банк» будет назначена ликвидационная комиссия, сообщается на сайте Банка России. Вкладчикам будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.

При этом Госрегулятор нашел многочисленные нарушения требований законодательства в деятельности банка «Кредит Экспресс» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает RT. Также ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе России. Сейчас в банке назначена временная администрация. Выплаты вкладчикам планируется начать не позднее 29 марта.

Ранее ЦБ РФ лишил лицензии махачкалинский банк «Алжан», сообщало «Федеральное агенство новостей». Банк не исполнил нормативные акты регулятора и требования законодательства РФ.

Ольга Кулакова
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