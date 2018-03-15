ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 15 марта аннулировал лицензии у АО «Вэлтон Банк» (Белгород) и банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Первый банк сам попросил о добровольной ликвидации, второй — нарушил требования законодательства по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.
Лицензия белгородского банка аннулирована ЦБ РФ «в порядке добровольной ликвидации». В банковской системе России «Вэлтон Банк» занимал 500-е место по величине активов. В «Вэлтон Банк» будет назначена ликвидационная комиссия, сообщается на сайте Банка России. Вкладчикам будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.
При этом Госрегулятор нашел многочисленные нарушения требований законодательства в деятельности банка «Кредит Экспресс» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает RT. Также ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе России. Сейчас в банке назначена временная администрация. Выплаты вкладчикам планируется начать не позднее 29 марта.
Ранее ЦБ РФ лишил лицензии махачкалинский банк «Алжан», сообщало «Федеральное агенство новостей». Банк не исполнил нормативные акты регулятора и требования законодательства РФ.