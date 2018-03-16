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16 марта 2018
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Главные новости Югры
17:39  16 марта 2018 0

В нефтяном районе ХМАО местным жителям раздали квартиры

Балки - временное жилье построенное в советское время. Сургут, временное жилье, новостройка, балок, поселок Взлетный
В Сургутском районе расселят несколько аварийных домов — их владельцам вручили ключи от квартир в новостройкеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Белый Яр (Сургутский район) вручили ключи от новых квартир льготникам и жителям аварийных домов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Жилой дом был сдан в эксплуатацию еще в декабре 2017 года. Ровно половина всех квартир была выкуплена администрацией Сургутского района для переселения льготников — новое жилье получила 61 семья, нуждающаяся в жилье, из них 55 семей ранее проживали в аварийном жилье.

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«В поселке Белый Яр есть проблемы с переселением, поскольку поселок находится рядом с Сургутом и цена выше, чем на остальной территории района, и чем нам определила Региональная служба по тарифам доля выкупа — 51 тысяча рублей за квадратный метр. Мало застройщиков соглашаются на наши условия», — прокомментировала замдиректора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района Александра Сербина.

На переселение было потрачено 150 млн рублей, большая часть из которых — деньги округа. Именно финансирование из региональной казны является ключевым при переселении жителей аварийных и ветхих домов. Как ранее сообщало «URA.RU», в Сургутском районе 470 тысяч квадратных метров (20% от общего непригодного жилфонда Югры) ветхого и аварийного жилья. На решение этой проблемы требуется 24 миллиарда рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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