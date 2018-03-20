Посол Швейцарии едет в Пермь налаживать связи с местным бизнесом

Пермь готовится к приезду представителей посольства Швейцарии. В пресс-службе правительства «URA.RU» рассказали, каковы цели этого визита.
В среду и четверг, 21—22 марта, Пермский край примет бизнес-миссию посольства Швейцарии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ивом Россье. В администрации губернатора с его участием пройдет круглый стол о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве Пермского края со Швейцарией.
В пресс-службе правительства рассказали, что на круглом столе выступят вице-премьер — министр промышленности Алексей Чибисов и министр экономического развития Прикамья Максим Колесников. От швейцарской стороны выступят представители бизнеса, в частности, химической отрасли. Список участников мероприятия на данный момент уточняется. 22 марта Ив Россье прочтет студентам пермских вузов лекцию на тему «Russia and Switzerland in Europe».
Примечательно, что со Швейцарией у Пермского края имеются косвенные связи. Бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов на закате советской эпохи, после службы в КГБ, в 1991—1994 годах, работал в торговом представительстве СССР и РФ в Швейцарии, после чего вернулся в Пермь и занялся бизнесом.