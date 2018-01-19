Пермский губернатор разобрался с нападением на школу и отправляется в Эмираты

15:06 19 января 2018 2

Максим Решетников покажет арабам лучшие пермские технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников собрался в Объединенные Арабские Эмираты. В пресс-службе главы региона пояснили, что речь идет не об отдыхе, а о важной командировке.

Максим Решетников получил предложение от представителей пермских компаний и предприятий возглавить делегацию, которая направляется в Дубай. В каких конкретно мероприятиях примет участие глава региона, пока неясно. Командировка будет короткой — на понедельник, 22 января, у главы региона запланированы мероприятия в Перми.

Источник агентства в правительстве сообщил, что фактически губернатор повез на «смотрины» к арабам лучшие пермские разработки: «Речь о технологиях в химической и лесной промышленности, информационных технологиях».

С начала этой недели Максим Решетников был вовлечен в историю нападения подростков на школу №127 в Перми. Губернатор сразу направился на место происшествия и возглавил оперативный штаб. При этом глава региона успел принять участие в одной из дискуссий Гайдаровского форума в Москве и совещании в правительстве РФ у Дмитрия Медведева.