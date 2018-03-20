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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Югры
17:07  20 марта 2018 0

В ХМАО из-за погодной аномалии пять человек погибли, больше двадцати пострадали. ФОТО, ВИДЕО

Резкие перепады температуры и ураганы в регионе продлятся еще неделюФОТО: «ВКонтакте» «О Сургут»

Разбушевавшаяся в ХМАО снежная буря продолжает набирать обороты — скорость ветра на территории региона достигает рекордных 26 метров в секунду, а МЧС предупреждает жителей о сильных снегопадах. Подробности последствий стихийной аномалии в специальной подборке «URA.RU».

Согласно данным окружного Гидрометцентра, на северо-западе ХМАО температура достигала минус 37 градусов, а на востоке было минус четыре. Столь значительная разница в температуре привела к сильному урагану и снегопадам по всему региону.

Рейсовые автобусы ХМАО застревают в снегу
ФОТО: Соцсеть «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск»

Как сообщают в социальных сетях жители Ханты-Мансийска, 18 марта в городе из-за сильных осадков в снегу застрял рейсовый автобус, который попал в колею и не смог самостоятельно из нее выбраться. Аналогичная ситуация в некоторых районах города. «Машины застревают, ходить невозможно», — сообщает в группе «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск» горожанка Олеся Ильина.

Житель Урая выложил в соцсети видеозапись спасения своей собаки, которую буквально завалило снегом вместе с будкой. «Байкал, ты где? Ты как тут живешь, нормально?» — комментирует спасение пса автор видео.

Погодная аномалия привела и к трагическим событиям. 19 марта неподалеку от поселка Сентябрьский в ХМАО четыре сотрудника поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района» попали в смертельное ДТП. Автомобиль УАЗ врезался во встречный самосвал из-за плохих погодных условий. Все четверо спасателей погибли.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, с 17 по 20 марта на территории региона произошло 14 ДТП, в результате которых пять человек погибли и 21 получил ранения различной степени тяжести. По прогнозу синоптиков, резкие перепады температуры и ураганы в регионе продлятся еще неделю.

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Машины застревают во дворах ФОТО: «ВКонтакте» «О Сургут»

Игорь Волосин
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