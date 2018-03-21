Силовики подбираются к новому директору свердловского МФЦ

Силовые структуры приступили к расследованию уголовного дела в отношении двух сотрудников екатеринбургского МКУ «Центр муниципальных услуг» по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, они похищали картриджи для принтеров и впоследствии сбывали их по объявлениям в Интернете. По предварительным данным, сумма причиненного противоправными действиями ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Расследование значимо тем, что фигуранты дела работали некоторое время под началом Натальи Змеевой, которая в сентябре 2017 года перешла на работу директором свердловского МФЦ.
Наталья Змеева заявила корреспонденту «URA.RU», что ничего не знает о правонарушениях со стороны сотрудников ранее возглавляемого ею предприятия. Она предположила, что растрата имела место после ее увольнения.
В настоящее время в Октябрьском районном суде Екатеринбурга суде рассматривается дело в отношении бывшего руководителя областного МФЦ Игоря Бабкина. Под его началом МФЦ должен был получить по госконтрактам качественное оборудование, но оно было заменено на дешевые китайские аналоги.
Против еще одного экс-директора Многофункционального центра Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело по факту незаконного оформления ей премий в размере порядка 500 тысяч рублей.