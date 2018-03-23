Шахрин выпустит авторский путеводитель по знаковым местам Екатеринбурга

02:35 23 марта 2018 0

Лидер группы «Чайф» поделился первым отрывком из путеводителя, в котором рассказывает о свердловской киностудии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин планирует выпустить авторский путеводитель по любимым местам Екатеринбурга. На официальной странице группы в Facebook был опубликован небольшой отрывок, посвященный Свердловской киностудии.

«Наконец-то! Сбылось! Сколько экскурсий проведено журналистам! Сколько раз отвечено на вопрос, почему вы не переезжаете в Москву!», — написали на своей странице в Facebook.

Шахрин решил поделиться маленьким отрывком со своими подписчиками о Свердловской киностудии. По его словам, этот объект он поместил в раздел «Екатеринбург рок-н-ролльный». Музыкант подчеркнул, что там снимались известные фильмы, а также работали выдающиеся режиссеры, такие как Владимир Хотиненко или Андрей Федорченко, но для Шахрина, Свердловская киностудия является главным «тусовочным» местом для рок-общественности города.

«Здесь, слева от входа, находилось маленькое семейное кафе „У дяди Вани“. Главный в нём, естественно, был Ваня, человек, относящийся к нам, дерзким, но бедным молодым музыкантам, с сочувствием и пониманием. Цены на еду и выпивку были здесь более чем лояльные, а если уж совсем худо, то Ваня кормил и наливал в долг, небрежно записывая должников в школьную тетрадь», — пишет Шахрин. Также он добавил, что, когда еще не было Интернета, да и домашний телефон был не у каждого, это кафе являлось надежным средством коммуникации по интересам. Шахрин вспоминает, что в конце 80-х годов в корпусе киностудии появилась профессиональная студия звукозаписи — она, кстати, существует до сих пор, как и кафе. Правда, у последнего, в отличии от студии звукозаписи, название и владельцы давно сменились.