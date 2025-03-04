В Екатеринбурге завершается демонтаж одного из самых затратных и длительных строительных проектов — бизнес-центра «Карнеол» на перекрестке улиц Энгельса и Гоголя. Изначально предполагалось, что это будет офисное здание, затем проект пытались трансформировать в апарт-отель. Однако в итоге достроенное на 70% здание сносят, а на его месте планируется жилой дом.
Компания ЗАО «Карнеол» (учредитель — Эдуард Еремеев) начала строить бизнес-центр в 2009 году, когда был высокий спрос на объекты коммерческой недвижимости. Должно было получиться 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой. В процессе реализации задумки инвестор решил увеличить количество этажей до 19. Экономический кризис 2008-2009 годов нарушил планы. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а компания пыталась адаптировать здание под апартаментный комплекс. Но это требовало очень крупных денег из-за слишком большой глубины этажей (неподходящей для жилых помещений), поэтому от такой идеи отказались.
В 2015 году компанию-застройщика «Карнеол» признали банкротом. Иск подал банк «Открытие», который выдавал «Карнеолу» кредит на строительство. Поскольку недострой был в залоге у банка, он перешел в его собственность. Окончательно стройка встала в феврале 2016-го, «Открытие» выставила завершенный на 70% (15 этажей из 19) «Карнеол» на торги.
Сначала банк хотел получить за недострой 3,5 миллиарда рублей (включая 21,1 миллион за участок и 4,6 тысячи рублей за товарный знак). Так как желающих не нашлось, цены сбивали до 1,14 млрд-978 млн рублей. Продать БЦ удалось только в 2023-м — компании «Брусника» Алексея Круковского — за миллиард рублей. По данным URA.RU, у него в этом проекте есть серьезный партнер.
Напротив «Каренола» уже есть ЖК от «Брусники» — элитный «Кандинский. Компания планирует возвести на месте „Карнеола“ две башни высотой 75 и 90 метров, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом. На первых этажах будут коммерческие помещения — ресторан, цветочный магазин, студия пилатеса, салон косметологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!