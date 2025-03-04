Что известно о легендарном БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга, который сровняли с землей. Фото

В Екатеринбурге завершается снос недостроенного бизнес-центра «Карнеол»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас от бизнес-центра осталось лишь основание
Сейчас от бизнес-центра осталось лишь основание Фото:

В Екатеринбурге завершается демонтаж одного из самых затратных и длительных строительных проектов — бизнес-центра «Карнеол» на перекрестке улиц Энгельса и Гоголя. Изначально предполагалось, что это будет офисное здание, затем проект пытались трансформировать в апарт-отель. Однако в итоге достроенное на 70% здание сносят, а на его месте планируется жилой дом.

Компания ЗАО «Карнеол» (учредитель — Эдуард Еремеев) начала строить бизнес-центр в 2009 году, когда был высокий спрос на объекты коммерческой недвижимости. Должно было получиться 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой. В процессе реализации задумки инвестор решил увеличить количество этажей до 19. Экономический кризис 2008-2009 годов нарушил планы. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а компания пыталась адаптировать здание под апартаментный комплекс. Но это требовало очень крупных денег из-за слишком большой глубины этажей (неподходящей для жилых помещений), поэтому от такой идеи отказались.

Из 19 этажей бизнес-центра построили лишь 15
Из 19 этажей бизнес-центра построили лишь 15
Фото:

В 2015 году компанию-застройщика «Карнеол» признали банкротом. Иск подал банк «Открытие», который выдавал «Карнеолу» кредит на строительство. Поскольку недострой был в залоге у банка, он перешел в его собственность. Окончательно стройка встала в феврале 2016-го, «Открытие» выставила завершенный на 70% (15 этажей из 19) «Карнеол» на торги.

Сначала банк хотел получить за недострой 3,5 миллиарда рублей (включая 21,1 миллион за участок и 4,6 тысячи рублей за товарный знак). Так как желающих не нашлось, цены сбивали до 1,14 млрд-978 млн рублей. Продать БЦ удалось только в 2023-м — компании «Брусника» Алексея Круковского — за миллиард рублей. По данным URA.RU, у него в этом проекте есть серьезный партнер.

Напротив «Каренола» уже есть ЖК от «Брусники» — элитный «Кандинский. Компания планирует возвести на месте „Карнеола“ две башни высотой 75 и 90 метров, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом. На первых этажах будут коммерческие помещения — ресторан, цветочный магазин, студия пилатеса, салон косметологии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге завершается демонтаж одного из самых затратных и длительных строительных проектов — бизнес-центра «Карнеол» на перекрестке улиц Энгельса и Гоголя. Изначально предполагалось, что это будет офисное здание, затем проект пытались трансформировать в апарт-отель. Однако в итоге достроенное на 70% здание сносят, а на его месте планируется жилой дом. Компания ЗАО «Карнеол» (учредитель — Эдуард Еремеев) начала строить бизнес-центр в 2009 году, когда был высокий спрос на объекты коммерческой недвижимости. Должно было получиться 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой. В процессе реализации задумки инвестор решил увеличить количество этажей до 19. Экономический кризис 2008-2009 годов нарушил планы. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а компания пыталась адаптировать здание под апартаментный комплекс. Но это требовало очень крупных денег из-за слишком большой глубины этажей (неподходящей для жилых помещений), поэтому от такой идеи отказались. В 2015 году компанию-застройщика «Карнеол» признали банкротом. Иск подал банк «Открытие», который выдавал «Карнеолу» кредит на строительство. Поскольку недострой был в залоге у банка, он перешел в его собственность. Окончательно стройка встала в феврале 2016-го, «Открытие» выставила завершенный на 70% (15 этажей из 19) «Карнеол» на торги. Сначала банк хотел получить за недострой 3,5 миллиарда рублей (включая 21,1 миллион за участок и 4,6 тысячи рублей за товарный знак). Так как желающих не нашлось, цены сбивали до 1,14 млрд-978 млн рублей. Продать БЦ удалось только в 2023-м — компании «Брусника» Алексея Круковского — за миллиард рублей. По данным URA.RU, у него в этом проекте есть серьезный партнер. Напротив «Каренола» уже есть ЖК от «Брусники» — элитный «Кандинский. Компания планирует возвести на месте „Карнеола“ две башни высотой 75 и 90 метров, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом. На первых этажах будут коммерческие помещения — ресторан, цветочный магазин, студия пилатеса, салон косметологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...