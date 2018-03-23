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23 марта 2018
Главные новости Москвы
15:15  23 марта 2018 0

Госдума уточнила, кого будут лишать водительских прав за пьяное вождение

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Наказание за пьяную езду остается прежним — штраф и лишение прав.Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который вводит административную ответственность для водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Речь идет об обнаружении алкоголя не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови автовладельца.

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови», — говорится в документе. Как и прежде, за вождение в нетрезвом виде будут наказывать штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет, уточняет Life.ru.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект, разрешающий изымать автомобиль у водителя, совершившего ДТП в нетрезвом состоянии. По мнению авторов инициативы, это лишило бы нарушителей возможности снова стать виновником аварии на дороге.

Дарья Корчак
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