На помощь задержанным защитникам телебашни в Екатеринбурге приехали адвокаты и члены ОНК

15:27 23 марта 2018 1

Активистам грозит до 15 суток ареста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В полицию Екатеринбурга для оказания юридической помощи активистам, задержанным сегодня возле башни (в том числе — тем троим, кто забирался наверх), прибыли адвокаты и общественные наблюдатели. Об этом «URA.RU» сообщили сами правозащитники.

«Ребят буду представлять я сам и еще два адвоката», — рассказал агентству руководитель Комитета спасения екатеринбургской телебашни, юрист Иван Волков, который уже находится в отделе полиции №5, куда доставили всех задержанных. По его словам, им предъявили обвинение по статье КоАП «мелкое хулиганство» (им грозит до 125 суток ареста).

Кроме того, на помощь защитникам башни выехали члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков и Михаил Борисов. Об этом «URA.RU» рассказал их сподвижник, бывший член свердловской ОНК Вячеслав Башков. «Общественная наблюдательная комиссия сформировала рабочую группу, которая направилась в отдел полиции №5, — рассказал Башков. — Они выяснят, что случилось с задержанными».

Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на 9 утра 24 марта. На ее месте УГМК планирует построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист». В городе есть немало противников уничтожения башни — они считают ее одним из символов города. Сегодня рано утром противники уничтожения высотки проникли на территорию объекта, после этого произошла стычка с охраной, несколько человек были задержаны. Однако троим руферам удалось проникнуть внутрь башни: они забрались на ее верх и вывесили там российский флаг. Ребята сообщили СМИ, что требуют проведения референдума, который должен решить судьбу екатеринбургской телебашни. Около 14 часов активисты спустились на землю, после их увезли в отдел полиции №5. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с места событий.