20:52 23 марта 2018 0

Здание «Гостиного двора», выполненное в виде чума коренных народов Севера, является одним из символов Ханты-Мансийска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске продано здание торгового центра «Гостиный Двор», ранее принадлежащего правительственному Фонду поколений. Победителем аукциона стала зарегистрированная в Екатеринбурге компания «ГеоЛекс», предложившая за объект 358,7 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте «Российского аукционного дома».

Соперником ООО «ГеоЛекс» на торгах выступала другая фирма из Свердловской области — ООО «Норд-Актив». Первая фирма стала победителем, предложив за «Гостиный Двор» сумму на 8,7 миллиона рублей больше. Стартовая цена составила 350 миллионов рублей.

«ГеоЛекс» принадлежит екатеринбургским предпринимателям Дмитрию и Татьяне Сарапуловым. Ранее другая фирма бизнесменов — «СтройИнвест» — получила от свердловских властей ключи от усадьбы Железнова, архитектурного памятника, расположенного по улице Розы Люксембург, 56. Здание было передано по концессионному соглашению на 30 лет. Оно будет превращено в бутик-отель, но фасады и художественно-архитектурные элементы комплекса сохранятся.

Новые владельцы «Гостиного двора» уже заняты реконструкцией архитектурного памятника в Екатеринбурге

«Гостиный Двор» являлся одним из немногочисленных ценных активов, сохранившихся на балансе Фонда поколений Югры. Фонд являлся самым амбициозным проектом первого губернатора региона Александра Филипенко. Структура, получившая объекты недвижимости на общую сумму более 13 миллиардов рублей, обещала обеспечить каждого родившегося после 2000 года югорчанина материальным капиталом и трудоустройством в будущем.

В конце 2017 года, перед началом выплат, стало известно, что фонд не в состоянии выполнять свои обязательства. Правительство ХМАО объявило о его ликвидации и замене обещанных премий на разовые выплаты в размере 5 тысяч рублей. Образовавшуюся бюджетную дыру в размере 2 миллиардов рублей было решено закрывать за счет распродажи активов Фонда поколений.

Ранеежитель Ханты-Мансийска Виктор Гайдар заявил, что власти Югры продают «Гостиный Двор» намного дешевле его реальной стоимости. По данным Гайдара, балансовая остаточная стоимость данного объекта составляет 567 миллионов рублей. В департаменте госимущества ХМАО в ответ на это заявили, что снижение стоимости объекта связанно с действующими долгосрочными договорами аренды.