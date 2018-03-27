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27 марта 2018
Главные новости Москвы
16:07  27 марта 2018 3

Витас арестован за пальбу на Рублевке

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пистолет стечкина апс
Певец развлекал соседей стрельбой из пистолетаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец Витас признал свою вину за организацию пальбы на Рублевке. По решению суда, он был арестован сразу после заседания.

Сам инцидент произошел 22 марта. Артист во дворе своего загородного дома на Рублевке начал стрелять из пистолета и соседи вызвали полицию, напоминает телеканал 360. Всего с места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли 45 гильз.

Первоначально Витас заявил, что пугал ворон, и после оплаты штрафа в 500 рублей за мелкое хулиганство был отпущен. Однако спустя пару дней сотрудники полиции все-таки передали дело об административном нарушении в суд, который сегодня назначил певцу наказание в виде недели административного ареста.

Виктор Жуков
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