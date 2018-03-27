16:53 27 марта 2018 0

Организаторы митинга уверены, что наказания не будет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Организаторов митинга против отмены всенародных выборов мэра, который пройдет в Екатеринбурге 2 апреля в 19:00 на площади Обороны, могут наказать за превышение численности участников. В заявке, поступившей в министерство общественной безопасности, количество потенциальных митингующих ограничено цифрой в 99 человек.

«Суд определяет степень вины и меру наказания. Предположить, конечно, можно. Если численность участников митинга превысит заявленную, то организаторов ждет традиционная форма наказания — административная. Размер штрафа будет зависеть от того, привело ли увеличение количества участников к угрозе безопасности участников митинга. Если вместо 99 человек придет не 105, а триста, четыреста — это может создать угрозу. Задача организаторов не только собрать мероприятие, но на них также лежит ответственность за обеспечение безопасности для собравшихся», — уточнил директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

О том, что численность участников митинга может быть превышена, сегодня свидетельствуют активное распространение информации об акции в соцсетях и многочисленные отклики горожан, собирающихся посетить мероприятие. Подававший заявку соорганизатор митинга, депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин, впрочем, заверил, что наказаний не последует.

«Заявка подана на столь небольшое число участников, чтобы было поменьше рамок и полиции. Хотя никто не может исключать, что полиция привезет рамки и для 99 человек. Но хотя бы им не придется активизировать большой состав, который потребовался, подай мы заявку на 10 тысяч. В том, что не будет провокаций, стопроцентной уверенности, конечно, нет, но в толпе будут действовать сотрудники охранного предприятия, которые бунтарей и провокаторов постараются вычислять и выводить из толпы мирных и адекватных митингующих. Штрафы за внезапное увеличение численности на митинге не предусмотрены — такое вот у нас законодательство», — пояснил Головин.

Законопроект об отмене общегородских выборов мэра был рассмотрен 27 марта на заседании комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, и уже 3 апреля региональный парламент примет его сразу в трех чтениях.